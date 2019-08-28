中国援引美国官方数字否认其为芬太尼主要来源

中国外交部发言人耿爽28日主持例行记者会。对于美国政府多次指中国为其国内芬太尼类物质的主要来源，耿爽援引美国政府的数据回应称，该说法缺乏证据，完全与事实不符。

据《人民日报》报道，耿爽强调，中国政府对芬太尼类物质管控极为严格，先后列管了25种芬太尼类物质及两种前体，超过联合国管制品种。今年5月1日中国对芬太尼类物质进行整类列管。

芬太尼物质整类列管正式实施后，中国全力推进有关工作进度，包括研究制定法律文件、开展排查整治、组织集中打击网络贩卖等，确保各项措施落地生效。

他介绍，目前，中国芬太尼类物质整类列管工作已取得明显成效。今年以来，中国缉毒执法部门尚未发现一起非法制造、贩卖和走私芬太尼类物质犯罪案件。

他援引美国司法部提供的数据称，今年第一季度，美国海关和边境保护局仅破获12起来自中国的芬太尼类物质走私案件，缴获量0.29公斤，同比分别下降93%和99%。第二季度破获案件四起，缴获量五公斤，同比分别下降97%和78%。

耿爽继而反驳道，美国指责中国为其国内芬太尼类物质的主要来源，这缺乏证据，完全与事实不符。中国合法厂家生产的芬太尼类药物从未流入美国。中国执法部门曾经侦破过非法加工和向美国贩卖非法芬太尼类物质，都是境内外不法分子通过国际邮包输往美国，数量极为有限。

他表示，美国之所以发生芬太尼泛滥危机，主要在于其国内普遍存在滥用处方止痛药的传统，占世界人口总数5%的美国人消费了全球80%的阿片类药物。美国如果要真正解决其国内的芬太尼问题，需要扎扎实实做好自己的事。

耿爽称，美国应尊重事实，客观看待中国所做大量工作，停止归咎于人，同时加强美国国内监管力度。中国政府愿与包括美国在内的世界各国深化合作，着力推进芬太尼类物质国际共治，携手解决芬太尼类物质滥用难题。