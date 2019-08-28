韩国瑜妻子泛泪：后悔丈夫从政之路

距离台湾总统大选只剩四个多月，各方参选人阵营早已兵戎相接。高雄市长韩国瑜不仅受到民进党轮番猛轰，更受到日益加重的党内批评声音，可谓腹背受敌。韩国瑜妻子李佳芬接受采访时落泪，并表示“如果可以重选，对于从政之路我会说NO（不）！”

据CTwant28日的报道，李佳芬26日接受该媒体专访，她表示，韩国瑜一路以来的选举都是意外。

李佳芬说，“其实我因为在学校就有帮助弱势的孩子，到了高雄以后，看的面向和机会更多，投入之后，获得很多回响，感谢企业界海内外共襄盛举，包括选举一路都是意外之旅。”

记者随即问道，那么韩国瑜重返政坛这个“意外”，李佳芬是否后悔。

她回答，“如果可以重选，对于从政之路我会说‘NO’。”

对于韩国瑜的市政做到一半就要去选总统，这期间是否有矛盾和挣扎，李佳芬回应称，初选前确实有比较大的挣扎，因为这并非原本的预期。当初只是被拜托放进名单做民调，走到最后不只要交钱，又要政见发表，一路走到最后就“走钟”。

她表示，但都已经上擂台了，能怎么办？民众心中有怨气，她和韩国瑜都抱持平常心。但看到各行各业抱怨日子难过、台湾景气很差、年轻人低薪问题，就连年轻人结婚生养孩子也是个压力，他们只能奋力一搏。