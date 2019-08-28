厦门男子勒死女友用尸体“人脸辨识”借网贷

在女友提出分手后，厦门男子张某将其勒死。他还将女友尸体双眼睁开，想借此通过手机的“人脸辨识”上网借贷。网贷工作人员发现异常报案，该男子已被逮捕。

据《厦门晚报》18日的报道，29岁的张某与小丽（化名）本是男女朋友。据张某供述，两人恋爱近两年，因他有盗窃前科，小丽的家人一直反对他们交往。

今年清明节后，小丽从老家扫墓返厦，向张某提出分手，态度坚决，张某不同意。4月11日凌晨，两人再次因此发生争吵，小丽数落他没有钱，还有犯罪前科，这些话刺痛了张某。

夜晚趁小丽熟睡，张某用搬家捆行李的绳子将她勒死。

张某随后将小丽尸体载回张某的三明尤溪老家。

张某在4月12日上午6点多，到达尤溪。他想借用女友的身份在网上申请小额贷款。

张某下载了“钱站”APP，按步骤操作，在“人脸识别”环节，他把小丽的尸体扶起来，对着手机摄像头进行识别，但因系统提示要眨眼，张某只好放弃。

张某之后在一片林场，将女友的尸体以及衣服丢进挖好的坑里，点火焚烧。

焚烧的过程中，民警赶到，将下山的路口封锁，当天下午张某被抓获。

这起命案的报案者正是远在北京的“钱站”APP的工作人员。

工作人员告诉警方，张某以小丽的名义申请贷款时，系统发现异常，即在七秒的“活体识别”环节，贷款申请人无任何眨眼反应，而在语音验证时，是一名男性的声音，与贷款申请者性别不符，所以转入人工审核。

工作人员发现，贷款申请人的照片以及活体识别视频中颈部有棕红色的勒痕，且双眼失焦，面部有青紫色的瘀血，怀疑贷款申请人被害，赶紧向警方报案。

承办该案的检察官表示，张某的行为已涉嫌故意杀人罪，目前案件还在进一步侦办中。