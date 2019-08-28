港投资者海外置业多属意马来西亚、台湾而非新加坡

很多人可能以为，新加坡房地产市场会是日益引发忧虑的香港抗议活动的受益者，但结果并非如此。相反，投资者正在考虑更便宜的房地产市场，例如马来西亚、泰国和台湾。

据彭博社28日的报道，第一太平戴维斯驻新加坡的研究和咨询执行董事Alan Cheong介绍，“新加坡类似地段的公寓房价格在1500新元，甚至不止，”他说，与此同时，泰国因其旅游吸引力而受到欢迎。

如果考虑额外买家印花税等额外成本的话，新加坡格外昂贵。自2018年7月开始，外国人买住宅要支付额外的20%印花税，税率高于政府实施调控措施前的15%。

2019年上半年，香港公民在新加坡仅购买了12套公寓房，低于2018年上半年的32套。ERA Research & Consultancy的数据显示，在街头抗议活动变得暴力的7月到8月中旬，购买数量为四套。

Cheong介绍，而在马来西亚，“吉隆坡市中心的一处房产每平方英尺可能要1,500林吉特（494.25新币）。”

察觉到香港人的购买兴趣，一些外国开发商已经开始在香港举行研讨会和销售活动。

马来西亚的马星集团称，受到槟城滨海沿线和吉隆坡公寓大卖的鼓舞，该公司近期一直在为香港的潜在客户提供个性化咨询。

该集团董事总经理Leong Hoy Kum根据收集到的反馈意见称，香港买家被马来西亚所吸引，是因为该国“属于热带气候、空气清新、教育机制良好、物业有吸引力以及兼具亚洲价值观和西方基础设施”。

另外，APAC Realty Ltd.子公司ERA驻新加坡的研究负责人麦克（Nicholas Mak）介绍，台湾因其同化难度相对较低而“上榜”，香港和台湾都使用繁体中文，而非大陆的简体中文。再远一些，加拿大或澳大利亚很受欢迎，但不是那些想要待在香港附近、考虑有朝一日可能迁回的人的心仪之地。

麦克说，“台湾也是华人为主的社会，所以较为相似，而西方国家一般对那些想要远离中国或亚洲的人来说有吸引力。”

随着反政府示威活动即将进入第四个月，香港许多有资金的人一直在研究应急方案。从将资金转移到海外到自己移民，方案五花八门。香港现已连续九年保持全球最难负担的房地产市场称号，对房价的不满是此番骚乱的助燃剂之一。



