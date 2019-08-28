又一富豪加入香港大亨行列 在报刊文吁香港团结

亿万富翁米高嘉道理(Michael Kadoorie)加入香港地产大亨的行列，呼吁香港团结起来，共克时艰，化解香港青年的“绝望”和“无助”。

据彭博社28日的报道，在《南华早报》和《香港经济日报》刊登的整版声明中，嘉道理呼吁停止暴力，坚持法治，维护和平与秩序。

嘉道理写道，“我多次说过，年轻人是香港的未来”，“我们不可让年轻一代活在无助和绝望当中。要重建社会互信，为新生代重燃希望，我们每一个人都责无旁贷。”

香港富豪们已纷纷出面发声。会德丰前主席吴光正等人指责激进的抗议者挑衅警察、搞“颜色革命”策略。嘉道理则呼应泰国亿万富翁谢国民和亚洲首富李嘉诚的表态，呼吁双方保持克制。

和谢国民一样，嘉道理也主张四个目标：止暴制乱，恢复秩序，维护法治，共促繁荣。

嘉道理写道，“140年前，嘉道理家族落户香港，在这里得到发展机遇”，“现在是时候让我们团结一起，发挥香港的优势，以和平手法处理当前困局，为下一代缔造美好的将来。”

嘉道理旗下的中电控股是香港最大的电力生产商，其家族最近出现在彭博的亚洲最富有家族名单中，拥有的财富高达185亿美元（256.86新币）。