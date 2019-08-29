对华新关税周日生效 美国超160家商业组织要求推迟

（早报讯）超过160家美国商业组织组成的联盟周三联名致信，要求特朗普总统推迟对中国商品的所有关税上调。这批关税最早将于周日（9月1日）生效。

美国自由贸易联盟（Americans for Free Trade）的成员包括全国零售联合会、消费者技术协会、设备制造商协会、玩具协会等。他们表示，关税会伤害工人和消费者，并对美国经济产生不利影响。

信中写道：“我们的联盟代表美国经济的每一个部分，包括制造商、农民和农业综合企业、零售商、科技公司、服务供应商、天然气和石油公司、进口商、出口商以及其他供应链利益相关者。我们共同通过我们庞大的供应链为数千万美国人提供就业机会。”

美国贸易代表办公室周三通过联邦公报证实关税将如期开征。于9月1日加征15%关税的这类中国输美产品价值约1100亿美元（约1527亿新元），包括服装、鞋类、电子产品和电视等消费品。美国还将于10月1日和12月15日对另外的中国商品上调关税。

特朗普在本月早些时候推迟了部分关税，称希望避免在即将到来的假日季节伤害消费者，但该联盟表示，最新一轮关税仍将对消费者产生影响。

这封信增加了对特朗普政府的压力，经济放缓的危险可能会迫使其重新考虑关税策略。不过，特朗普在关税问题上发出了矛盾的信号，他周日就升级对华贸易战作了“重新考虑”，但接着他的幕僚却坚称，特朗普只是后悔没有加征更多关税。