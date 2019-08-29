解放军深夜现身香港 组织驻港部队轮换

中国人民解放军驻香港部队29日凌晨开始，组织进驻香港以来第22次轮换行动。

据新华社报道，此次轮换，是根据《中华人民共和国香港特别行政区驻军法》关于“香港驻军人员实行轮换制度”的规定，经中共中央军委批准进行的年度正常例行行动。

新华社还附上了几张照片，分别记录了轮换陆军部队通过皇岗口岸和海上部队到达香港昂船洲码头的瞬间。

中国人民解放军驻香港部队8月29日凌晨开始，组织进驻香港以来第22次轮换行动。这是轮换陆军部队通过皇岗口岸。（新华社）

解放军海上部队29日凌晨到达香港昂船洲码头。 （新华社）

央视新闻补充报道，轮换发生在28日晚上11时许，执行轮换任务的陆军部队分别从深圳驻地出发，以摩托化机动的方式成多个梯队、从多个方向往香港营区开进。

此次轮换采取多口岸通关、多路机动、立体投送的方式，从深圳湾、皇岗、文锦渡、沙头角四个口岸进入香港，穿越多条干线公路，摩托化机动梯队陆续抵达驻香港部队位于港岛、九龙、新界的各个军营。

驻香港部队陆军部队29日4点20分在赤柱军营举行防务交接仪式。

解放军驻香港部队某合成旅营长杨争介绍，在进港轮换之前，他们在中国大陆基地进行了系统学习，掌握了香港的基本情况和有关法律知识，同时强化了军事训练，提高了作战能力，确保有能力履行好防务职责。

为提高轮换效率，此次轮换采用了陆地、海上和空中立体投送方式。

解放军驻香港部队副参谋长刘朝辉称，这次人员和装备的轮换，进一步提升驻军履行香港防务职责的能力。

刘朝辉表示，“我们将坚决听从党中央、中央军委指挥，坚决贯彻‘一国两制’方针，坚决贯彻香港特别行政区基本法、驻军法，坚决维护国家主权、安全、发展利益。”