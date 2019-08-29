消息：林郑向建制高层摸底 想重点推进房屋政策

反修例运动已持续逾两月，累积民怨高涨，香港特首林郑月娥的民望屡创新低，外界关注她在十月份公布的《施政报告》会否有“奇招”挽救局势。有港媒获悉，港府向政党高层摸底，想在房屋政策上进行大刀阔斧的推进。

据香港01今天（29日）报道，有消息透露，林郑近日向部分建制派政党高层摸底，综合来说，至少包涵五大重点，其中房屋政策占比最重，包括考虑以三项新措施缓解市民住屋问题。

第一项是计划重推“租置计划”。

俗称“租置计划”的租者置其屋计划于1997年12月推出，旨在让公屋租户以低廉价钱，购买现在所居住的单位，当中至今有四万个单位最终未有售出业权。

消息人士指，林郑近日向政党高层表明，希望落实有关措施。但有建制政党表明反对，指公屋户买入单位后需缴管理费及维修保养费用，对基层不公。林郑回应，会再慎审研究。

第二项是公屋轮候租金津贴。

香港房屋委员会月底公布，公屋轮候时间稍为回落至5.4年，多个政党和组织已多次建议政府推出租金津贴，协助公屋申请人渡过困境。

消息人士透露，因应当前政局，林郑和香港运输及房屋局局长陈帆都想有意“松绑”，且暂拟将津贴畀线定于轮候公屋三年，而尚未可“上楼”的申请人，便有资格领取津贴，以尽快缓解市民租楼的重担。

该措施遭遇的阻力来自内部。据悉房屋署署长应耀康等不支持有关政策，他们在内部提出多种难题，称措施不可行，但林郑似乎心意坚定，落实机会高过重推首置。

第三项是大范围重建旧公屋村。

目前有逾40条公屋屋村楼龄超过40年，据指林郑近日曾向外透露，会考虑大范围重建旧公屋村，但未有最终定案，因如何安置重建户是一极大问题。

陈帆今年5月以书面回覆立法会，指房委会在2018年完成首轮勘察计划，涉及42个高楼龄公共屋村，结果显示，全数屋村的楼宇结构安全及所需的修葺方案合乎成本效益；大规模的公屋重建计划将冻结大量可编配的公屋单位，对公屋的平均轮候时间造成即时的负面影响，故大型重建并不可取，并只能作辅助角色。

消息人士分析，由于6月后政局急剧变坏，政府施政须有大改革大动作，以缓和市民怨气，现在也都要试一试。