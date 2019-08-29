港媒：食环和环保署摄录柱过去两年49次借片予警方执法

在24日的观塘游行中，香港示威者称要保护市民私隐而拆毁智慧灯柱。有港媒查阅资料后称，香港食物环境卫生署和环境保护署，已安装超过200支摄录柱，用以遏止非法弃置垃圾问题，并在过去两年已49次将影像提供予警方。

据香港01今天（29日）报道，记者翻查资料，除智慧灯柱外，食环署及环保署都有在香港安装摄影机，具有影像分析功能，可以以电脑实时分析市民行为，作执法之用。

食环署自去年六月已推行“网络摄录机计划”，并在超过118个地点装上网络摄录机，以遏止非法弃置垃圾问题。该部门明确表示，网络摄录机系统不具识别人面功能。

去年6月至今年8月15日，食环一共向警方提供37段片段。片段可作警方调查、执法或检控用途，相比同期，摄录机“捉垃圾虫”的宗数只有79宗，当中72宗被定罪。

食环署称，根据《私隐条例》的规定，在涉及执法及检控的要求下，才考虑向其他部门提供相关录像片段。有关部门会根据法例规定及《闭路电视监察及使用航拍机指引》处理有关录像。

有关承办商为Creaxon Technologies Inc. Limited（下称Creaxon），董事为三名香港人。该公司的主业为影像分析，研发人工智能及电脑视像系统，以作实时监控。公司又在网页称，系统有效监察公众活动，分析复杂事件及处理高流量影像物件。

环保署也有推行“监察摄录系统”，至今已于香港约115个非法弃置废物黑点安装了监察摄录系统，当中35套备有人工智能系统。

环保署没有向记者透露外判商名单，然而署方近月曾示范摄录人工智能系统，系统可见“Creaxon”字眼，而Creaxon的公司网页也有提及用家包括环保署及食环署。记者也从另一家香港本地监控摄录公司OT Systems Ltd的网页，见到客户包括环保署的摄录系统。

OT System网页称公司的人工智能系统可做到：目标追踪、人物及物件办识，行为分析等。网页又提到公司想建立香港成国际级智慧城市，公司的监控系统可以有效针对罪行及反社会行为。

公司网页介绍，“移动监控方案于去年7月成为惠州城管部门的合作伙伴，协助治理辖区内乱倒垃圾、乱摆摊位等违规行为，凭借即时部署与移动式监控执法等特点，提高视频取证的执法效率，其机动性和灵活性已经得到该部门的高度认可。”

环保署称，没有授权予其他政府部门，通过署方的摄录系统实时监察。但环保署过往三年曾应香港警务处、食物环境卫生署及香港海关的要求，分别提供12段、五段及两段录像片段，以用作执法及调查。

香港立法会议员莫乃光认为，当下民众抗拒在公共地方加装过多摄录镜头。大量市民表明私隐比“捉垃圾虫”等政策目标重要时，港府应考虑以其他方式，例如人手巡逻等去处理废物弃置问题。

香港不少市民担心智慧灯柱会威胁私隐，尤其担心引入中国大陆的人面识别功能的摄影机。