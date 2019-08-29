庆祝中国成立70周年的纪念章将被颁发

中国即将迎来七十周年国庆。中共中央、中国国务院、中共中央军委将在最近颁发“庆祝中国成立70周年”纪念章。

据新华社29日的报道，颁发“庆祝中国成立70周年”纪念章是新中国成立70周年系列庆祝活动的重要组成部分，对于加强爱国主义教育，培育和践行社会主义核心价值观，增强中国特色社会主义伟大事业凝聚力和感召力，具有十分重要的意义。

据悉，该纪念章会颁发给下述对象中符合条件的人员：中国成立前参加革命工作的、健在的老战士老同志；中国成立后获得国家级表彰奖励及以上荣誉并健在的人员；中国成立后因参战荣立一等功以上奖励并健在的军队人员（含退役军人）；为中国成立作出杰出贡献的国际友人。

2019年1月1日以后去世的，在此次发放范围之内。

纪念章使用铜胎镀金材质，通径为50毫米，主要元素为五星、“70”飘带、团锦结、如意祥云和光芒，主色调为红色和金色。核心部分为五星，代表国家荣誉。“70”飘带象征中国70年奋斗历程。团锦结环绕在五星和“70”飘带周围，寓意全国各族人民大团结，构建人类命运共同体的愿景。章体外环以如意祥云、光芒构成，象征人民对美好生活的向往，同时表达隆重庆祝中国生日，礼赞国家富强、民族振兴、人民幸福的辉煌成就，以及在70年辉煌奋斗成就的基础上不忘初心、继续前进的坚定决心。