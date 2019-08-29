光线传媒半年净利润下滑95%《哪吒》收益未计入

北京光线传媒股份有限公司8月28日晚间发布了2019年年度半年报。

据澎湃新闻报道，报告显示，上半年，光线传媒营收11.71亿元（人民币，下同，2.27亿新币），同比增长62.37%；净利润1.05亿元，同比下降95%。

光线传媒的电影及衍生品的营业收入比上年同期了增加95.52%，但营业成本比上年同期增加了314.41%，毛利率下滑了57.32%。光线传媒早在半年业绩预告中就提到：电影业务利润较上年同期下降，主要是本报告期的电影成本较上年同期有所上升所致。

报告中还提及，上半年电影市场总体表现较为低迷，优质头部影片数量不足，市场表现差强人意。

不过，7月26日上映的《哪吒之魔童降世》的票房收益尚未计入2019半年年报。截至目前，该影片打破了多项票房和观影记录。

《哪吒》的惊人票房无疑加强了光线传媒投资中国国漫的信心。报告显示，下半年，公司仍有《妙先生》等动画电影上映，《姜子牙》《深海》《大鱼海棠2》《西游记之大圣闹天宫》等多个动漫项目在推进中。

值得注意的是，报告期内投资活动产生的现金流量净额下滑112.88%，主要是上年同期收到新丽传媒股权转让款较多所致。

2018年3月11日，光线传媒发布公告称，将持有的新丽传媒27.642%的股份，以33.1704亿元的对价出售给林芝腾讯，交易完成后，光线传媒不再持有新丽传媒股份。

中国国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室（简称电影资金办）数据显示，2019年上半年，中国全国总票房为311.7亿元，同比减少2.7%；观影总人次为8.08亿，同比减少10.3%；国产影片票房份额占比为50.54%，同比减少8.67%。