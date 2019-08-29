新华社评香港教育“病因”点名批评港教协

中国大陆官媒新华社29日发表社评，对香港的近期的乱局作出分析，指出应该深刻反思和警醒香港教育的“病因”。

据新华社的社评，文章援引香港城市大学法律学院前副院长顾敏康的撰文称，如果说香港的教育“病”了，那么首先就是教育者出了问题，其次是教材出了问题。教育效果如何，关键在于什么人教和教什么内容。

社评指出，香港教育专业人员协会（简称“教协”）的领导机构长期被反对派势力所把持。教协负责人叶建源就曾在2016年8月，公然表态支持中学生在校园内宣扬“港独”。今年8月中旬，该教协还主动发起游行活动，纵容乱港团体煽动学生罢课。

社评还批评，该协会2013年出版《香港政治制度改革——以“占领中环”为议题》，注明是“公民及通识科教材”，并请“占中”发起人戴耀廷作顾问。

社评还写道，香港教育之病在于在中学取消中国历史作为必修科，并无序加入通识教育。社评援引哈佛大学教授丘成桐的话称，这都是一个灾难，令香港学生变得“通通唔（不）识”，培养出一代缺乏历史感，没有理想、楷模的年轻人。

文章批评香港的通识教育称，通识科推行10年，市面上的所谓“教科书”被多次揭发存在偏颇或错误内容。其课程内容、评核方式及存废等问题一直备受争议。

香港教育工作者联会会长黄均瑜接受记者采访时说，香港中小学校现有约六万名教师，其中不乏一些思想比较激进的教师。通识教育就是他们进行政治引导的一个平台，他们借此对学生进行煽动。

文章提到，令人欣慰的是，中国历史科于2018/2019年度成为独立的初中学校必修科。香港史将不再列为独立课题，而是融入不同的中国历史课题，希望借此培养学生的国家观念。

社评呼吁，香港要拨乱反正，必须大刀阔斧改革教育，并尽快推行国民教育。对学生推动国民教育，增强国民的国家认同感，是世界各地一贯做法，合乎港情世情，也是民心所向。