加州一华裔男子被美警击毙 专家吁公正司法评判

在美国加州奇诺市警方7月3日的一次搜查行动中，一名华裔男子被警察枪击致死，引起当地各界关注。美国华裔刑事鉴识专家李昌钰28日在洛杉矶表示，希望此案得到公正的司法评判。

据中新社报道，李昌钰当天在洛杉矶举行记者会。

李昌钰说，这起案件值得人们警觉。从现场视频可以看到，当时警察没有受到生命威胁。今后警方处理事务时，不应尚未弄清状况就开枪。

美国联邦和加州法院刑事辩护律师邓洪认为，案中这名男子不管是否做错，都不应被开枪打死。警方当时没有开枪的必要。邓洪律师事务所与科克伦律师事务所代表死者的家人向奇诺市提起诉讼，通过法律渠道调查真相、保护华人权益。

科克伦律师事务所合伙人布莱恩邓恩也认为，此案中警察开枪是不合法的，也不符合美国警方有关规定。

根据奇诺市警方发布的通报和现场视频，当地时间7月3日下午3时50分许，该市特警队对一处住宅执行搜查令。搜查中，警方发现一名男性嫌疑人躲在门后。警方对他喊话，要求其亮出双手，但很快一名警察对嫌疑人开枪。

这名男性是49岁的加州方塔纳市居民，同案逮捕一名53岁的女性嫌疑人，涉嫌种植大麻和重大电力盗窃。

警方称，事件发生后，开枪警员被停职。圣贝纳迪诺郡警察局正对此事进行调查。