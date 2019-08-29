港教协副会长：倘用《紧急法》教师罢课可能性大

反修例风波持续，有学生发动9月罢课。身兼香港教育专业人员协会副会长的教育界立法会议员叶建源今日（29日）出席商台节目时表示，教协暂未有计划发动教师9月2日罢课。但如果情况急转直下，例如政府动用《紧急情况规例条例》（《紧急法》）时，教师罢课的可能性很大。

据《明报》报道，叶建源称，即使教师罢课，也会奉行“罢课不罢教”原则，即教师仍会返回学校照顾学生，但上课时不会按照教程教书，而是向学生解释现在的社会情况。

他强调，若争议持续，可能有更极端情况发生，例如教师罢工等，但不希望这则情况发生。

有传闻称港府希望等待开学后冲击会减少，叶建源认为有关想法天真。他以大学环境为例，指出学生开学后就会有一起聚集的机会，可彼此分析和讨论问题，最后情绪可能更高涨。

他警告，如果政府继续不就争议让步，情况将变得更“难搞”。

叶建源其后出席港台节目，再度回应《人民日报》海外版昨日（28日）针对教协和香港国民教育的评论员文章。

他表示对文章感到失望，形容是“欲加之罪何患无辞”，内容是对教师专业的污蔑。他重申，教协反对灌输式、歌颂式国民教育，但并不反对全面了解式的国民教育。