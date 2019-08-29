民阵召集人岑子杰遇袭 助理上前阻止受伤

《逃犯条例》修订令不同政见人士矛盾加剧。网上传出有人今日（29日）11时10分发起“声讨民阵（民间人权阵线）”行动，但却错误将民间团体“香港彩虹”会址当为声讨对象。民阵召集人岑子杰则今天中午在彩虹会址附近和民众沟通，有立场不同的市民在现场对骂。

据香港01和《星岛日报》综合报道，民阵公告称，岑子杰在下午12时50分左右，在佐敦德兴街的餐厅内被两名​​手持棒球棍及长刀的蒙面男子袭击。岑子杰获身边的助理保护，该助理手部受伤，送院治理。

民阵透露，事发于德兴街18号一间餐厅内，岑子杰在事件中并无受伤，其朋友挡棍后左臂受伤，送伊利沙伯医院治理。警方暂列袭击致造成身体伤害调查，暂时无人被捕。

另据香港电台报道，岑子杰接受电话查询时称，当时与朋友在佐敦德兴街一间餐厅内午饭之后，有两名男子手持铁通及球棒，当时对方怒目而视。两人欲上前时，岑子杰同行友人上前阻止，遭该两名男子袭击，左手被打三棍受伤，左手出现红肿瘀痕，已送院检查。

早上在佐敦，岑子杰曾被一班表示要声讨民阵的人士包围，双方发生口角，指骂他是暴徒，又企图抢他的扬声器，警员其后介入仍有在场人士推撞，中午后他们散去。