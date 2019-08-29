尽管面临谷歌禁令 华为新机欧洲发布计划不变

中国电信设备巨头华为公司有高管向美媒透露，华为计划持续推进新款高端智能手机在欧洲发布的脚步，即使该手机有可能无法提供谷歌的安卓(Android)操作系统以及谷歌地图(Google Maps)等热门应用程序。

据路透社29日的报道，一名谷歌发言人透露，由于美国对华为的销售禁令，华为Mate 30无法搭载获得授权的谷歌应用与服务进行销售。美国政府上周宣布的暂时性豁免并不适用于Mate 30这类新产品。

华为可以使用开源版本安卓系统而不会受到美国销售禁令的影响。但只有在付费后的授权版本安卓系统下，谷歌的各种应用才能在欧洲使用。在欧洲以外的授权版本并不用缴纳费用。

独立分析师温莎（Richard Windsor）认为，“没有了谷歌的服务，没人会买（华为手机）的。”

华为发言人凯利(Joe Kelly)对表示，“如果美国政府允许，华为将继续使用安卓操作系统和生态系统”，“否则，我们将继续开发我们自己的操作系统和生态系统。”

华为8月9日推出“鸿蒙”移动操作系统。但分析师和华为管理层都对该系统能否代替安卓抱怀疑态度。

就在上周，华为高管还表示对安卓与谷歌有信心。

华为资深副总裁兼董事彭博在纽约市一个媒体活动上说道，“我们的新手机仍将基于安卓系统”，“我们希望维持同一标准、同一生态系统、同一技术。”

美国的销售禁令给华为在中国以外市场的营收带来重创。根据国际市场研究机构Counterpoint Research的数据，华为第二季在欧洲的市占率从前季的24.9%下滑至19.3%。