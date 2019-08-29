中国商务部：中美保持着有效沟通 应为继续磋商创必要条件

中国商务部8月29日下午3点召开例行新闻发布会。

综合《环球时报》和路透社报道，中国商务部发言人高峰称，中美双方经贸团队确实一直保持有效沟通，关于细节目前没有更多信息可以透露；当前最重要的是为双方继续磋商创造必要条件，中国认为如果赴美谈判，双方应该共同努力推动。

高峰在发布会上称，中国已经表明了态度，坚决反对贸易战升级，愿以冷静的态度通过磋商合作解决问题；希望美方拿出诚意和实际行动，与中国相向而行，双方共同努力，在平等和相互尊重的基础上找到解决问题的办法。

高峰说道，“我们认为应当讨论的问题是取消对5,500亿美元（7635.48亿新币）中国商品进一步加征关税，防止贸易战升级，中国正就此与美方进行严正交涉。”

他指出，关于原定9月的磋商，双方正在讨论这个问题，如有进一步情况会及时发布；当前各种各样的传闻比较多，在经贸领域商务部会澄清事实，让大家了解真相。

高峰认为，中国有充满活力的微观基础，有韧性的巨大回旋空间，充足的宏观政策工具，完全有信心有能力确保经济发展基本面的良好态势。

对于美国总统特朗普推特“命令”美企撤出中国，高峰指出，中美互为重要的贸易伙伴和投资来源地，双方利益深度融合已经形成“你中有我，我中有你”的格局，中美两国的经济联系不是任何人想切断就可以切断的。

高峰称， 如果有人想强行将两国经济脱钩，结果必然是害人害己，不仅严重损害美国企业和人民的利益，也将威胁全球产业链供应链的安全，危及国际贸易和世界经济。中美经贸关系的本质是互利共赢，双方不是零和博弈的对手，而应是互利互惠的伙伴。

他说道，“希望美方取消新的加征关注措施，避免贸易战继续升级。”

美国政府周三（28日）正式宣布对3,000亿美元中国商品加征5%的关税，将开征日期分别定在9月1日和12月15日。

中国国务院关税税则委员会则在23日晚间宣布，采取反制措施，对原产于美国的5,078个税目、约750亿美元商品，加征10%、5%不等关税，分两批自2019年9月1日12时01分、12月15日12时01分起实施。

中国副总理刘鹤26日在重庆出席中国国际智能产业博览会时称，中国愿意以冷静的态度通过磋商合作解决问题，坚决反对中美贸易战升级，努力保护产业链的完整性。

特朗普在出席七国集团峰会期间称，中国致电要求重新谈判。对此，中国外交部则表示未听说中美之间近日有任何关于贸易的电话通话，希望美国停止错误做法，为谈判创造条件。