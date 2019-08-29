马云、马斯克对话：AI在未来百年内走向何方？

2019世界人工智能大会8月29日在上海正式开幕。

据《新京报》报道，特斯拉联合创始人兼首席执行官马斯克（Elon Musk）和阿里巴巴集团董事局主席、联合国数字合作高级别小组联合主席马云展开“二马对话”。

二人最先讨论的议题是未来100年人工智能会发生怎样的改变？它将怎样改变我们的生活？

马斯克认为，“未来的科技发展变化，将超越我们的能力”。马云则认为，“我不是搞科技的人，我是讲生活的。”马云称，“我一直对技术的发展感到震惊，技术一直是让我们变得更好，而不是让我们感到恐惧或者疲倦”。

对于AI是否会影响就业，马云调侃称：“我们为啥需要那么多工作呢？人们总是担心工作变少，但是几次技术革命都在创造新的工作。而且现在生命科学发展，我们看到我们的祖父都还在工作。”

他续称，“在农业时代我们只能活50年，在工业的时代我们只能活到70岁，在人工智能时代我们可以活得更久，甚至120岁，你会有工作的，你要关心的是怎么活得更好。”

对于特斯拉在上海的超级工厂，马斯克说道，“特斯拉中国团队做的非常棒，整个全世界都看到好的故事，这是非常让人感慨的，我之前没有看到过这么快的速度”，他还认为“中国的创业企业已经进入到火箭速度的发展轨道中。”

在谈及“火星”这一话题时，马云笑称，“我对火星没兴趣,我刚回来!”

马斯克则认为：“我们有可能进步提升知觉,让我们更好地了解宇宙的本质。”