第五套人民币今发行 中国央行：银行机具已升级完毕

中国央行今天（30日）将正式发行2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币。中国央行表示，目前银行机具（点钞机、ATM等）已全部升级完毕。

据北京青年报报道，中国央行有关部门负责人表示，已积极安排一定数量的2019年版人民币投放，如果某家银行网点当天的2019年版人民币已投放完毕，公众在该网点未兑换到2019年版人民币，银行网点将及时登记好客户的预约需求。

该负责人还强调，2019年版人民币对旧版人民币的替代有一定过程，新旧版人民币并行存在一定时期的过渡期。

针对机具升级问题，中国央行有关负责人表示，目前银行机具（点钞机、ATM等）已全部升级完毕，到银行使用专业机具识别，完全没问题。央行已为机具企业开展升级提供了技术支持平台，并积极引导机具企业和广大商户尽快升级。非银行的社会商用机具因不具有行政强制性，是一种自愿行为，升级进度取决于商户与机具企业之间的合同约定，全面实现识别新版人民币还需一定时间。

“请大家遇到不能识别新版人民币的社会商用机具，提醒商户联系机具生产企业尽快进行升级。感谢大家对新版人民币发行工作的支持和理解！人民银行将继续引导更多机具实现升级，推动新版人民币顺利流通。”该负责人说。