武警于深圳再度大练兵

中国官媒《人民日报 》昨晚（29日）在官博上载一段视频，显示当天武警和公安在深圳联合大练兵。

据《人民日报》报道，武警和公安29日在深圳联合大练兵。

《人民日报》描述视频中的画面写道，“暴徒”头戴黄色安全帽，手持雨伞、木棍、火烧手推车不断对部队“发起冲击”，全副武装的部队手持长盾牌组成多个方阵应对，用粤语喊出“撤退撤退！”，并出动水炮车驱赶，最终成功处置暴力骚乱事件。

武警和公安模拟如何在暴力骚乱事件中控制暴力分子。（《人民日报》秒拍截图）

对于此次武警演练，《经济日报》微信公众号刊出了一些大陆网友诙谐的评论。

有网友写道，配合演练的道具生动形象堪称“史上最强Cosplay！”

还有人写道，“群演敬业啊，还带被滋水的。”还有人心疼群演：“心疼被水炮打到的临演，要加鸡腿哦！”

有人则提醒“还缺黄马甲记者”：“没有黄马甲记者，战场环境模拟不够逼真。”

“吃瓜”网友们也没有忘记视频的拍摄者，深圳市民。有网友写道，深圳市民是继朝阳群众、外卖小哥之后的第三大神秘民间组织。另有网友评论，“继朝阳群众之后，深圳市民高调出道。”

在此之前，《人民日报》17日转载了一段香港文汇网的视频，配文称这是深圳公安武警8月17日在深圳举行公安武警大练兵。