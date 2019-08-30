韩朱配声浪起？朱立伦重申：成功有我 不必在我

国民党立法委员江启臣昨天（29日）在面簿贴出与国民党总统参选人韩国瑜、新北市前市长朱立伦的合照，有支持者在面簿力挺韩朱配。朱立伦一天后在面簿贴文重申“成功不必在我，但成功一定有我。大家莫忘初衷，团结才能胜利”。

江启臣面簿贴出韩国瑜、朱立伦的合照，并在合照上标文“选战该上主菜！”（江启臣面簿）

据联合新闻网报道，朱立伦访美行程结束，回到台湾，尚未公开露面，先透过面簿发表心情。

据朱立伦在面簿发表的文章，他配上一张自己在乡间漫步的照片，写道自己在访美期间，屡次被问及国民党团结一事。他感叹，民进党可以像三秒胶一般立即团结整队。但国民党直到现在还在谈整合。

朱立伦写道，农历七月结束，鬼门已关，希望一切也能回归正常。他重申一个半月前所说的，“成功不必在我，但成功一定有我。大家莫忘初衷，团结才能胜利！”

据《联合报》今年4月15日的报道，早在国民党初选规则拟改为“民调征召制度”，盼此能为韩国瑜解套时，朱立伦就曾用“成功有我，不必在我”作出回应，称国民党一定要推出最强选将。

以下为朱立伦面簿发表的原文：

莫忘初衷 团结胜利

飞机降落前，我从空中俯瞰我们的宝岛台湾，还是一样可爱，一样美丽。

近日国民党似乎遭遇空前乱流，纷扰还未结束。赴美期间，很多美国的好朋友，几乎所有侨界都在问：“国民党会不会团结？”下一句接着焦急地问：“国民党会不会分裂？”

民进党初选结束，可以像三秒胶一般立即团结整队，巩固选战布局。但国民党直到现在还在谈整合。

昨天农历七月结束，鬼门已关，希望一切也能回归正常，大家都能以大局为重。一个半月前我提的，如今要再重述一次，也许没有新意，却是肺腑之言：

成功不必在我，但成功一定有我。

大家莫忘初衷，团结才能胜利！