港社运人士陆续被捕 台湾民进党国民党表态

对于香港多个社运人士被捕，台湾民进党和国民党纷纷发声表态。

综合《中时电子报》和《自由时报》报道，针对香港社运人士今早陆续遭香港警方逮捕一事，台湾总统府发言人丁允恭表示，“总统府对此事高度关注，我们相信，香港所需要的，是对话沟通，不是镇压逮捕”。

台湾总统府也呼吁中国大陆和香港当局以对话代替弹压，谨守对香港人民自由民主与人权的承诺。历史证明，人类对自由民主的渴望，是无法以暴力强压的。发言人称，“我们也呼吁香港政府秉持法治程序，保障香港人民应有的人身自由与法律权益。”

另据台媒报道，黄之峰原本计划9月初访台湾。台湾交通部长林佳龙所成立的光合教育基金会预计9月初将邀请黄之锋访问台湾，黄之锋台湾行将拜会民进党。

对于社运人士被捕，国民党也声明，香港是一个有法治基础的社会，无论警察执法办案，或相关人士受到讯问或羁押，都应依循法律规范，并享有法律所赋予的权利和保障。国民党呼吁香港各界，即使彼此在看法上、立场上有所不同，但均应以理性沟通代替暴力相向，并秉持保障基本人权的普世价值，莫让社会遭受进一步的撕裂。

香港众志秘书长黄之锋今早7时30分左右被警方逮捕。因主张“港独”去年被取缔的香港民族党的召集人陈浩天昨天在香港机场出境过关时被扣留。此外，香港众志前常委、前副秘书长周婷继也被捕。