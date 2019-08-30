印度趁贸易战吸引苹果等公司从中国转入业务

印度目前正以苹果、富士康与纬创等企业为目标展开魅力攻势，鼓励这些公司将业务移出受到贸易战冲击的中国。

据路透社报道，直接了解内情的一名消息人士表示，几名印度官员在8月14日开会讨论了一份“目标企业”的清单，名单中还包括台湾的和硕。

美中贸易战促使企业寻求其他投资渠道，以避免关税调高的影响。

在外界质疑印度动作慢半拍，没有好好利用这场贸易战之际，政府部门被要求向印度促进外商投资机构“Invest India”提交政策与优惠架构，将以九个行业为目标，其中包括电子、汽车、医药与电信业。

该份文件中表示，政府将于8月26日至9月5日之间与相关企业会晤，为这些企业的运营提供最佳投资区域的建议。地方政府也将参与。

苹果、纬创、和硕和富士康未回复置评请求。

目前仍不清楚印度政府是否会推出新的优惠举措，还是仅仅将现有举措细化，但文件显示印度希望探索机遇并迅速行动，尽管一些人担心印度已坐失良机。

美中贸易战还扰乱了全球汽车供应链，并影响到大车企。

据消息人士和一位与会的行业高管称，印度官员本周分别与大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)、现代汽车和本田汽车等汽车生产商的印度代表会面，看这些车厂是否会考虑将部分供应链业务从中国转移到印度。

“印度政府将其视为一个良机，”据这位高管人士称。

本田未予置评，大众和现代也未回复路透的置评请求。