《人民日报》评民运人士被拘：乱港分子莫再误判形势

香港民运人士陆续被拘捕。大陆官媒《人民日报》发社评称他们为“乱港头目”，并表示应对他们依法处理，这“符合香港社会公共利益，一个都难逃刑事责任”。

以下为人民锐评全文：

接连被抓！乱港分子，莫再误判形势

一个接一个！黄之锋、周庭、陈浩天等人纷纷落网。

这几人年龄都不大，但坏事没少做，手段狠，蹦得欢，乱港、祸港、卖港，不遗余力。

多行不义，难逃法律制裁。以黄之锋为例，此人在非法“占中”时就扮演不光彩角色，无论宣扬“港独”还是鼓吹暴力，无论抹黑港警还是赤膊上阵参与暴力……哪一项不涉嫌违法犯罪？如今被捕，实属活该！

危害国家主权安全、公然挑战“一国两制”原则底线的违法犯罪活动，都会被追究法律责任。策划煽动、组织指挥激进暴动活动的乱港头目罪行昭昭，必然受到法律追究。对他们依法处理，严惩不贷，符合香港社会公共利益，一个都难逃刑事责任。

黄、陈等人被捕警示受反中乱港分子蒙蔽的年轻人，不要去以身试法，不要被他们颠倒是非的谬论所蛊惑，不要滥用自己的自由权利。

事实一再证明，暴力升级，“颜色革命”，死路一条。黄之锋等人的下场就是乱港分子的下场。

真心爱护香港的年轻人，应当擦亮眼睛，回归理性和法治。乱港分子，莫再误判形势！再兴风作浪，还能有几天蹦头？