报告：8月份中国67城新房均价环比微降

58同城、安居客30日发布的《8月国民安居指数报告》称，当月中国受监测的67个主要城市新房均价环比微降。

据中新社报道，报告显示，8月份，中国67个主要城市平均新房价格为每平方米16361元（人民币，下同，3175.94新币），环比下跌0.31%。67个城市中有37个城市新房价格环比上涨。

分城市看，深圳新房项目在线均价达到每平方米49306元，北京、上海分别为每平方米46875元和每平方米46079元。

房价指数环比涨幅排名前五位城市分别为珠海、海口、大连、兰州和福州。

报告还显示，主要城市找房热度呈现出较为明显的分化趋势。三四线城市找房热度8月环比上涨1.8%，高于二线城市（0.8%）以及一线城市（0.6%）的环比涨幅。

从二手房市场来看，67个主要城市二手房挂牌均价为每平方米15359元，环比微涨0.43%。67城中有47城二手房挂牌房价环比上涨。

58安居客房产研究院首席分析师张波认为，8月区域性政策对楼市热度提升明显，例如上海临港新片区、深圳先行示范区政策带动了大量的找房需求聚集。不过在“房住不炒”的大背景下，房价整体仍将保持稳定。

展望后市，张波认为，随着9月的来临，部分三四线城市还可能继续降温，而一线城市的热点区域以及供需两旺的新一线城市，或将继续保持热度。