中国AI芯片市场规模同比增逾五成

赛迪顾问《中国人工智能芯片产业发展白皮书》8月30日在2019世界人工智能大会上正式发布。

据澎湃新闻报道，白皮书指出，2018年中国AI芯片市场继续保持高速增长，整体市场规模达到80.8亿元（人民币，下同，15.69亿新币），同比增长50.2%。

区域结构上看，华北、华东和中南稳居AI芯片区域市场三甲。三地的市场份额分别达到20.8%、30.6%和29.3%；在市场增速方面，随着大数据中心在西部地区加快投入建设，西南、西北地区云端AI芯片市场规模呈现高速增长。

白皮书指出，2018年中国云端训练芯片市场份额达到51.3%。中国AI芯片市场规模依然以云端训练芯片为主，随着中国人工智能应用需求的不断落地，未来本地化运算将是人工智能发展的趋势之一，终端推断芯片也将迎来新的发展机遇。

白皮书点出了AI芯片行业发展的三个特点：可重构AI芯片被公认为是突破性的下一代集成电路技术；AI芯片成为资本布局新焦点；在科技巨头的大力投入和政策的扶持下，基于语音、自然语言处理和视觉技术的人工智能产品和应用逐渐落地。

在未来发展趋势上，白皮书称未来三年AI芯片市场规模年均复合增长率将超50%，随着边缘计算兴起，“云边结合”将成为智能计算的主流方案。