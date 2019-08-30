中国银保监会称地方中小银行充斥违规行为

中国银行业监管机构在一些较小的银行进行现场检查后发现了一系列违法行为，促使其要求进行更严格的监管。

据彭博社报道，中国银行保险监督管理委员会周五（30日）在一份公告中称，发现的问题包括向不合格借款人发放贷款，隐藏不良信贷资产和接受签字不真实的文件。

公告没有点名任何机构。

中国银保监会称，一些银行被发现向资本金不足的房地产项目发放贷款，而有的机构个别发起人股东，入股资金来源主要为信托贷款资金资金来支付他们的股份。

该机构还称，其他调查结果包括一些银行使用公司资金购买不良贷款，以隐瞒公司资产质量的真实状况，而在财富管理领域，一些投资产品进入与投资说明书中披露的不同的领域。

调查结果凸显出中国区域性银行的问题，其中许多银行正在苦苦应对不良贷款。

中国政府5月下旬接管包商银行，震惊市场，投资者开始对体质弱和强的银行的风险区别定价，自那以来地区性银行尤其承压。为了遏制风险，中国监管部门已经对部分城商行同业额度设限。

中国银保监会表示将加强地方中小银行机构监管，守住不发生系统性风险的底线。

曾指出包商银行和锦州银行问题的瑞银集团分析师德福德（Jason Bedford）估计，中国规模较小的银行面临2.4万亿元人民币（0.47万亿新币）的潜在资本缺口。 他认为更广泛的中国银行业持有的“陷入困境的”资产规模在9.2万亿元人民币，约占商业银行系统的4%左右，相当于国内生产总值的近10%。