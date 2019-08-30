消息：中国中央政府拒绝林郑提议撤回《逃犯条例》

有消息人士称，香港特首林郑月娥向中国中央政府提交了一份报告，评估抗议者提出的五大诉求，发现撤回《逃犯条例》有助于缓解香港日益严重的政治危机。但是中央政府拒绝了林郑月娥的提议，并在当时命令她不要屈服于示威者的其它要求。

据路透社30日的报道，两位消息人士称，该报告是在6月16日至8月7日之间提交的。6月16日是林郑月娥宣布暂停《逃犯条例》的第二天。8月7日则是港澳办及中联办在深圳联合召开关于香港当前局势座谈会的时间。

由于路透社没有看到这份报告，新闻机构也无法确定中央政府拒绝林郑月娥提议的准确时间。

香港政府一位不愿透露姓名的政府官员称，撤回《逃犯条例》和成立独立调查团被认为是政治上最可行的。

该官员称，但中央政府告诉林郑月娥不要撤回该法案和成立独立调查团，并禁止调查对港警过度执法的指控。

三名消息人士中的另一位和香港高级官员关系密切，他证实香港政府提交过该报告。

该消息人士称，“他们（中央政府）对五大诉求均说不。”他说， “情况比大多数人意识到的要复杂得多。”

第三位中国高级官员称，港府已将该报告交给主管港澳事务的大陆国务院副总理韩正率领的国务院港澳事务办公室。中国国家主席习近平知晓此事。

他也证实，中央政府拒绝屈服于示威者五大诉求中的任何一个，并希望香港政府采取更多主动行动。

在回应路透社的一份声明中，林郑月娥办公室表示，港府已经努力解决抗议者的诉求，但没有直接评论是否已向中央政府提出上述报告，亦或接到中央政府指示。

中国国务院港澳事务办公室没有回应置评请求。

港澳办及中联办8月7日在深圳联合召开关于香港当前局势座谈会。该会议中有500多位香港社会各界人士参加。

一名出席会议的资深商人形容，“她（林郑月娥）的双手被缚（Her hands are tired）”，中央政府不会让她撤回条例。

港澳办主任张晓明在座谈会上称，中央高度关注香港当前局势，并从战略和全局高度研判部署，最近中央有关部门通过不同方式表达对香港局势立场、态度和基本看法，港澳办发言人亦已经举行两场发布会，备受关注，反响热烈。

路透社评论称，从那以后，迹象显示中央政府采取了更强硬的立场。