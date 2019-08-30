中国油气巨头冰火两重天：上游业务报喜 炼油业务堪忧

中国的石油巨头报告了上半年业绩，勘探开采业务报喜，炼油业务堪忧。

据彭博社30日的报道，中石油和中海油报告利润增长，但炼油为主的中石化利润同比下降24%。三家公司都承诺增加支出，响应当局提高能源产量的要求。

中海油上半年净产量创历史新高，而中石油的国内天然气产量实现两位数增长。中石化的天然气产量增长了7%，尽管油气总产量仅增长0.9%。

虽然三巨头尚未达到其年度资本支出目标的中间点，但同比已有大幅增加，且他们的支出往往集中在下半年。

三家公司的产量都在稳步增加，考虑到他们在中国国内的许多油田陈旧且成本高昂，这一点并不容易。

中海油削减成本见成效，总成本从一年前的每桶31.83美元（44.20新币）降至28.99美元，有助于抵消油价下跌对其运营的影响。

美国资产管理公司桑福德伯恩斯坦（Sanford C. Bernstein & Co）的分析师在一份报告中评论，“成本控制仍然非常出色。”

中石油进口天然气的亏损有所减轻，降至2016年以来最低，该公司认为这是国内产量增长削减了海外采购。该公司以国家控制的价格向国内用户出售天然气，价格通常低于其通过长期供应合同和中亚管道进口天然气的成本。