梁振英：“黑衣暴力运动”的目标是夺取香港政权

中国全国政协副主席、香港前行政长官梁振英在面簿发表对香港乱局的看法，他认为，在必要时除了香港体制内的力量，中国中央政府还有更多更强有力的体制外的力量可用。

据梁振英30日在面簿发表的文章，他首先研判了香港的现状。

他认为，运动的主角已不是和平游行的市民，运动的目标也不再是“五大诉求”，而是夺取香港政权。这包括篡夺中央政府根据《基本法》的权力，对特首和主要官员的实质任命权，实行“去中央化”，将香港的“高度自治”篡改成“完全自治”，令中国对香港只有名义上的主权。

他建议，港府和中央在《基本法》规定的体制内有一整套的政治、行政、财政、法律和武装力量，包括可用而至今未用的各种力量。他写道，在必要时，除了这些香港体制内的力量外，中央还有更多更强有力的体制外的力量可用。我们要调动香港体制内、体制外的一切常规和非常规力量，做好短、中、长期的部署，也要做好常态和非常态下的部署。

梁振英称，香港社会和政府要认清事实，配合好中央的部署，要与所有暴力份子和他们的金主们斗争到底。

梁振英写道，港府和建制派，包括香港的工商界，必须对中央和香港克服困难的能力有充分信心。危机过后，香港不仅可以迅速复原，能够用好国内外的新机遇。

他最后写道，“黑衣暴力运动”已经犯下战略性错误，为中央和港府提供了难得的趁势犁庭扫穴的机会。