胡锡进接受港媒专访：香港要先稳下来不要极限施压

中国大陆媒体《环球时报》总编辑胡锡进近日来到香港，希望为前线记者打气，也想亲身感受香港气氛，采访不同的市民，令评论局势更客观。他接受香港01专访时表达了自己对局势的看法，认为香港先要稳定下来，为港府与市民和平对话创造条件和氛围。

据香港01报道，在媒体报道是否偏差的问题上，胡锡进称，“我们可能没你们（香港媒体）报道得那么细，我认为你们（香港媒体）的报道是有偏差的。”

他认为，媒体报道细节时，有各自的价值取向，不过“在一个混乱的情况，一个细节你们觉得重要吗？”他认为，如果抛开细节，总体来说香港警察非常克制。

在民众诉求成立独立调查团的问题上，胡锡进先表示自己对香港的法律不是特别了解，但他觉得这个诉求很大是由媒体所推动造成，并认为政府跟警方都太可怜了。香港警察没有使用真正的暴力，抓的人也不多，在伦敦一场示威者便抓数千人。

他呼吁“大家一定要把握宏观”，香港警察和香港政府没有采取很严厉的措施，是温和的。希望大家讲道理，让时间发挥一些作用。

胡锡进和记者继而谈及五大诉求，它们是撤回修例、收回暴动定性、追究警察滥权、撤销定罪、双普选。

胡锡进称，单说撤回定罪，我个人是反对的。殴打警察，瘫痪机场，侮辱国旗，这些都是违法的。如果全部都撤回定罪，那么香港法律还有权威吗？他认为，通过政治方式来判定全部人都没有罪，是毁掉香港的核心价值，他感到痛心。

记者问到，那么其他的诉求，在法律框架下一点都不能让步吗？

胡锡进回答称，他不是法律专家，觉得香港最需要稳定下来，给港府与市民和平的对话，创造必要的条件、氛围，不要搞极限施压。

他说，这种极限施压，对象不是港府，不是林郑月娥，而是香港法治，香港的法治往后退，街头暴力变成法律的主宰，这是不行的。

对于有消息指政府提出《紧急条例》是否火上加油，胡锡进回答道，这个消息还不知是否是政府放的。但无论如何，港府想让香港的局势平静下来，非常不想局势升级。

他继而呼吁所有人都回到事情的原点，他认为总的说有三个原点，一是修例，二是民生，三是香港长远利益，香港年青人的未来。

对于林郑辞职是否会使局势降温，胡锡进认为不会，反对派或会提出更高的要求。他透露，《环球时报》经常很想写香港选举的东西，“但我们的管理机关却不让我们写，因为这是香港的内部事务”，他们非常尊重香港的内部事务，总觉得香港高度自治，内地媒体不能够乱议论，尤其选举谁有可能当选。

对于“废青”的字眼，胡锡进称，“废青”是港媒先说的，“但我们要明确地传递给香港年青人听，示威者不是“废青”，大部份示威者是使用他们的权利，香港法例容许示威。“暴徒”和“废青”特指那些极少数人。

对于香港《紧急法》是否会使用，他认为，这取决于港府最后的决策，取决于831或者未来会不会更加混乱。

他认为，使用《紧急法》肯定会对香港日常生活造成短时间影响，但其目的是为了恢复秩序，而不是长远的状态。特区政府不希望这样做，没有人希望搞《紧急法》。

但如果长期混乱下去，对特区的经济社会发展，产生愈来愈严重损失，只能长痛不如短痛，这种代价要香港社会短时间承受。

至于出动解放军，他表示这种可能性在《基本法》有规定，就是香港的秩序已经完全彻底垮掉，港府已经不起作用，警队已经无力维护香港秩序。

他称，到那种时候可能已经出现人道主义灾难，如果中央政府派军队进入香港，一定是一个被迫的选择。

他主张非常谨慎使用这种选择，非常不希望香港走到那一天。

胡锡进说道，“你说解放军来香港，香港还是过去的香港吗？我想说的是，如果解放军来香港，在那之前香港已经不是你们所希望的香港了。”