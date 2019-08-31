中国8月制造业PMI回落 大型企业保持扩张

中国制造业PMI在8月份出现小幅回落，已连续4个月位于荣枯线以下。

据第一财经报道，中国国家统计局31日发布的8月份中国制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月回落0.2%。

中国物流与采购联合会特约分析师张立群分析，8月份PMI指数又出现下降，表明7月份PMI指数回升属短期变化。自5月份后，PMI指数已经连续四个月运行在荣枯线以下，由市场需求不足导致的经济下行压力加大，应着力扩大内需，尽快缓解经济下行压力。

张立群分析，8月份PMI中的生产指数、采购量指数、原材料库存指数、生产经营活动预期指数等均下降，表明企业对未来市场的预期较差，生产经营活动比较谨慎。新订单指数下降则反映内需不足问题仍然突出。新出口订单指数虽上升，但考虑美国对中国进一步施压，外需下行压力仍比较明显。

新动能继续保持了平稳增长，以装备制造业和高技术产业为代表的新动能保持平稳增长态势。装备制造业PMI为50.2%，较上月上升1%；高技术产业PMI为51.2%，连续7个月位于51%以上。两个PMI分别高于制造业PMI 0.7%和1.7%，表明新动能对支撑制造业整体趋稳运行具有一定作用。

从企业规模看，大型企业PMI为50.4%，低于上月0.3%；中型企业PMI为48.2%，比上月下降0.5%，位于临界点之下；小型企业PMI为48.6%，比上月回升0.4%。

中国国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河撰文分析，大型企业保持扩张，小型企业景气回升。大型企业PMI连续两个月高于临界点，是制造业稳定发展的重要支撑。小型企业PMI为48.6%，其中生产指数为51.3%，5月份以来首现扩张。

中国物流信息中心分析师文韬表示，总体来看，8月制造业PMI小幅下降，市场需求趋于稳定，企业生产活动小幅波动，但经济仍具有一定的趋稳运行基础。