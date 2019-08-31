环球社评：路透社用假新闻搞舆论战 这是耻辱

路透社8月30日引述三名消息人士称，香港特首林郑月娥向中国中央政府提交了一份报告，评估了五大诉求，发现撤回《逃犯条例》有助于缓解香港的危机。但中央政府拒绝了林郑月娥的提议。中国大陆媒体《环球时报》31日发表社评称路透社的报道不实，并批评该报道“是一次无耻的舆论战”。

据《环球时报》发表的社论，文章指出，据《环球时报》了解，这完全是一个假新闻。

文章批评道，这篇报道精心构置了一个陷阱，利用一些现实存在的公开活动，把这个假新闻与那个真座谈会编织在一起，再利用政府机构回应这一假新闻时要避免放大它的负面效果、需要在语言上权衡轻重，来实现假新闻特有的突袭。

社评指出，路透在周五抛出该消息，舆论战的意味尤其突出。香港社会都知道，一些激进力量准备周六（31日）不顾警方的反对举行非法示威，出现新的暴力活动的风险很大。

社评称，路透社周五的表现就是跳出来，试图对香港局势开展一次关键的干预，实际上是要对局势做出恶意的引导。

社评还认为，香港施行资本主义制度，它的舆论场向西方洞开。美英等西方力量在利用舆论的便利干预香港局势，推动香港示威群体非理性情绪的不断发酵。

社评最后批评道，“路透社搞这么赤裸裸的舆论战，都是它作为世界最大通讯社之一的耻辱。”

另外，中国外交部发言人耿爽30日主持例行记者会时也被问及路透社的这篇报道。耿爽回应称，港府6月15日宣布暂缓修例工作的决定后，中国中央政府表示支持、尊重和理解。对此他没有新的补充。