中国外交部驻港公署：反对欧盟和美国有关政客干预港事务

香港警方30日拘捕多名民运人士。欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼（Federica Mogherini）在香港警方连串行动后表示深切关注香港情况，并称，“香港的发展，尤其是过去几个小时的发展，令人极为担忧。”对此，中国外交部驻港公署作出了回应。

据中国外交部驻港特派员公署31日在官网发布的消息，驻港公署发言人称，“有关言论是赤裸裸地干涉香港事务和中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。”

发言人称，港警已就有关拘捕作出说明，有关行动合法合规。欧盟有关政客对此表达所谓担忧，是阻挠警方执法，是偏袒、纵容不法暴力，是干扰港府，是对香港事务的粗暴干预。

对于媒体报道美参议院少数党领袖舒默、众议员麦戈文、白宫官员等批评港警的拘捕行动，发言人称，有关言论颠倒是非，干涉香港事务，再次暴露美国政客的虚伪、霸道和傲慢，中国对此表示强烈不满和坚决反对。

发言人说，港警已就有关拘捕作出说明。若让煽动、参与暴力和非法集会者逍遥法外，那法治和正义何在？美国有关政客的言论是对港警严正执法的亵渎，真实目的就是要让违法犯罪分子继续祸害香港，彻底摧毁香港法治。

发言人指出，香港正面临回归以来最严峻的局面。除了极少数别有用心者，但凡有正义感的人都会支持特区政府止暴制乱、恢复秩序。

“香港的命运掌握在包括750万香港同胞在内的全体中国人民手中，我们维护国家主权、安全和发展利益、维护香港繁荣稳定的意志坚定不移，任何威胁、恐吓都吓不倒中国人民！ ”