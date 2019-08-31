【831集会与游行】警方进入旺角港铁站

香港民间人权阵线召集人岑子杰昨天宣布取消原计划今日（31日）举行的“8‧31再集结”集会及游行后，依然有大批港人走上街头示威抗议。示威者与警方爆发冲突，警方首次使用蓝色染色剂水炮应对示威者。而示威者则朝警方扔掷石块与燃烧瓶。

一名示威者在燃烧中的路障前（法新社）

【22:51】综合：示威者从铜锣湾、尖沙咀等地撤退后，现已进入旺角和观塘地区。港媒报道指香港警方进入旺角港铁站驱散示威者。港铁则宣布荃湾线与观塘线地铁不会在旺角站停靠。

【22:00】警方派出的卧底在维多利亚公园附近被发现，遭示威者追打。

【21:48】《南华早报》：警方在维多利亚公园附近朝天鸣枪，向示威者示警。

【20:48】央视新闻联播批评示威者公开挑战“一国两制”底线。示威者则在尖沙咀弥敦道设立路障。

【20:40】综合：示威者在铜锣湾朝警方投掷燃烧瓶，警方发射催泪弹还击。

【20:07】《南华早报》：警方速龙小队在湾仔警察总部前行动，逮捕数名示威者。

【20:00】综合：示威者在轩尼诗道上纵火，导致一处大型路障燃烧大约15分钟，最终被消防员扑灭。

【19:15】香港电台：港铁暂时关闭高铁西九龙站多个出入口。

【19:05】香港01：添美道示威者撤退。香港英籍警察机动部队校长庄定贤到警察总部的前线视察。大批身穿黑衣及防毒面罩的人士由湾仔方向，沿轩尼诗道走入铜锣湾近SOGO一带。

【18:45】《南华早报》：香港警方的速龙小队抵达立法会附近的添美道。夏殻道上的示威者则往金钟方向撤退。

香港警方向示威者发射染剂蓝色水炮（美联社）

【18:30】反修例群体聚集的连登论坛上已有留言示威者呼吁退散，表示接下来数天还要继续抗议。不少示威者在论坛上分享如何去除蓝色染剂的方法。部分港铁站外也有人提供干净衣物供替换。

【17:50】《南华早报》/香港01：水炮车于添华道外射蓝色水炮，大批示威者散开。一名警察内部高级人员早些时候曾向《南华早报》透露，港警正在权衡是否使用水炮车向激进示威者喷洒液体染料，以便更容易识别他们。

另外有催泪弹射到解放军总部旁，示威者丢到解放军总部内。

一名示威者正在拾捡警方发射的催泪弹。（路透社）

一名示威者手持水瓶试图给催泪弹浇水。（美联社）

【17:42】综合《明报》和香港01：水炮车开到政总外，向高处放射催泪水剂。在此之前，警方在立法会煲底连发多枚催泪弹后，示威者不断投掷投燃烧弹，警方还向政总外天桥发射四发催泪弹及橡胶子弹。

示威者投掷疑似燃烧弹。（路透社）

催泪弹使得政府总部外的街道上烟气弥漫，图为示威者举伞抵挡。（法新社）

示威人士举着雨伞抵抗催泪弹。（路透社）

【17:30】明报：警方在香港政府总部外的夏慤道及添华道发射催泪弹。立法会外示威者则向水马内戒备的警员投掷物件并照射激光。

【17:26】南华早报：轩尼诗道上已有示威者拆下街边铁围栏，其他示威者则用雨伞阻挡，并警告路人不要拍照。

【17:00】香港01：政府总部外，不断有防暴警察增员，政总西翼外，警方曾高举红旗。另一方，干诺道有一段道路一度瘫痪，示威者设置路障，大批人马朝中环、金钟方向前进。

示威者在设置路障（美联社）

两名游客望向窗外正在香港中环游行的人流。（法新社）

【16:09】《信报》：香港立法议员区诺轩获准保释，将于下午4时30分离开秀茂坪警署；另一立法议员谭文豪也获保释，快将离开警署。

【16:09】香港01：港警称，大量示威者堵塞中环德辅道中及干诺道中行车线，现场交通严重挤塞。在场人士现正参与未经批准的集结。

游行人士占据了马路的一部分车道。（路透社）

【16:00】《明报》：遮打花园内停留的群众不多，有300人左右，大部分人穿过遮打花园往德辅道中向西行。

【15:49】香港01：市民步行至中环金钟道，干诺道中西行线两条行车线被占据，有示威者指挥车辆沿仅余的一条行车和线离开。

俯瞰的照片显示，金钟道上两条行车线被人流占据。（彭博社）

从大楼高处望去，可见持雨伞的示威者沿着金钟道游行。（彭博社）

抗议者站在高处看其他游行人士在遮打花园聚集。（法新社）

【15:02】香港01：港警检获疑似“粉尘爆炸物”制造原料，一补习老师及两学生被捕，检获的物品还包括一把约20厘米的刀及面具等物品。

【14:42】《北京日报》公众号“长安街知事”：今天凌晨有深圳市民拍到，大批公安特警、武警车辆开进深圳。

【14:03】【宗教集会】明报：参加者占据骆克道马路。警举黄旗，指在场人士正参与非法集结。

有示威者高举基督图像。（美联社）

【13:16】【宗教集会】明报：修顿球场中，有崇基学院神学院旗帜人士称他要去循道卫理堂集会。部分人士跟随其离开。

【12:52】香港电台：中午时份，警方两架水炮车在中联办附近戒备。

【12:29】【宗教集会】香港01：前往修顿球场的市民越来越多，现已坐满五个看台，不时高呼“五一诉求，缺一不可”等口号。

【11:00】《明报》：香港警方预期港岛区有公众活动，可能有混乱情况，发简讯呼吁市民注意自身安全。香港地铁在风险评估及与政府沟通后，决定对交通实行调整。下午1时半起，港岛线西营盘站将会关闭，列车不停西营盘站。