习近平在《求是》发文：推动长江经济带发展是重大战略

中共中央机关刊物《求是》杂志将在9月1日出版的第17期中发表中共中央总书记、中国国家主席、中共中央军委主席习近平的文章《在深入推动长江经济带发展座谈会上的讲话》。

据央视新闻报道，该文章强调，推动长江经济带发展是中共党中央作出的重大决策，是关系国家发展全局的重大战略，对实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重要意义。

文章称，两年多来，有关部门和沿江省市做了大量工作，在改善生态环境、促进转型发展、探索体制机制改革等方面取得了积极进展。同时，也要清醒看到面临的困难挑战和突出问题。

文章指出，推动长江经济带发展需要正确把握几个关系。第一，正确把握整体推进和重点突破的关系，全面做好长江生态环境保护修复工作。第二，正确把握生态环境保护和经济发展的关系，探索协同推进生态优先和绿色发展新路子。第三，正确把握总体谋划和久久为功的关系，坚定不移将一张蓝图干到底。第四，正确把握破除旧动能和培育新动能的关系，推动长江经济带建设现代化经济体系。第五，正确把握自身发展和协同发展的关系，努力将长江经济带打造成为有机融合的高效经济体。

文章指出，要加大推动长江经济带发展的工作力度。有关部门和沿江省市要认真贯彻落实党中央的部署和安排。