华为手机为什么需要谷歌服务框架许可？

近日谷歌官方表示未来华为智能手机等硬件将无法使用谷歌服务框架（GMS），此举也在网上引起了讨论。那么什么是谷歌服务框架（GMS）呢？华为又为什么需要它的相关许可呢？

据科技媒体IT之家介绍，谷歌移动服务（GMS）是一套谷歌旗下的应用程序和基于云的软件服务。此外GMS不是安卓开源项目（Android Open Source Project, 简称AOSP）的一部分，或者只是被简单地称为安卓的开源版本。只有当安卓智能手机制造商获得了Google的许可之后才能在其安卓设备上合法安装GMS。华为未来将不能得到谷歌许可也就是说未来的华为手机上将不会内嵌有谷歌服务框架。

报道指出，GSM的作用包括使用谷歌核心Apps（即Google官方应用“全家桶”），包括YouTube，Google Now，Google Play store，Google Play Games，Google Maps等；及将基于Google账户的系统数据同步，备份，包括联系人，邮件，文件同步，游戏进度，多人线上联机等。

早前谷歌发言人表示，由于美国禁止同华为继续进行贸易往来，即将推出的Mate 30系列或无法使用谷歌应用程序和服务。虽然稍早前美国已延长了90天的临时贸易许可期，但谷歌指出该临时许可指涵盖现有产品。换言之，Mate 30等华为新款智能手机或无望继续采用安卓系统。

不过据一位华为内部消息人士表示，无论有没有谷歌服务，华为仍将在9月正式发布Mate 30系列智能手机。