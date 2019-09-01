中国家电市场急减速 背后有两大阻力

中国的家电市场的增长正迅速放缓。受家庭债务的增加和抑制房地产投机的政策影响，空调和冰箱等家电的月度销售总额在最近的一年里几乎持续低于上一年。空调的库存创出历史最高纪录，家电连锁销售商之一的国美零售陷入最终亏损。此前获得以旧换新补贴等国家支持的中国家电产业迎来转型期。这还可能对供应零部件的日本企业等产生影响。

据日经中文网引述调查公司北京中怡康时代数据，2018年7月至2019年6月的家电月度销售总额除了3月之外，均低于上年同月。降幅平均达到8％，市场的萎缩趋势突出。

考虑到弟弟的学费等今后的支出，不会轻易去换新的”，在广东省广州市生活的苗某最近数周为是否更换已购买八年的洗衣机而苦恼。由于脱水功能损坏，在湿度高的广州，洗过的衣服迟迟不干。

洗衣机是生活必需品，但像苗某那样为购买新家电而犹豫的情况正在增加。捂紧钱袋子的根本原因是家庭债务的迅速增加。

中国的家庭债务余额截至2018年底超过47万亿元，膨胀至5年前的2.4倍。占国内生产总值（GDP）的比率也迅速提高至53％（2013年为33％）。最近数年来，住宅和汽车等贷款消费成为消费的拉动力，但贷款偿还成为沉重负担。为此，家电销售被认为最先受到影响。

此外，对家电市场形成冲击的是中国房地产政策的转变。中国政府为避免金融出现不稳定，在各地加强了对投机性交易的限制。家电与IT行业分析师梁振鹏指出，房地产投资是家电销售的主要动力，调控的影响已经显现。房地产买卖受到限制，2018年住宅销售面积的增加率仅为2.2％，与最近3年平均的11.5％相比大幅减速。此前能指望新建和搬迁带来的大量需求的洗衣机、冰箱和电视的销售随之下滑。

在中国，洗衣机的每100户拥有量在城市地区超过90台，农村地区也超过80台。冰箱在城市和农村都超过90台。仅空调例外，在城市达到120台以上，但在有很多密闭性较差住宅的农村仅为50台左右。当在老式房屋居住的人搬入新房时，原本能带来新增需求。

为了不错过商机，空调的世界最大制造商珠海格力电器和位居第二的美的集团提高了工厂的开工率。不过，房地产投资的减速也波及农村，各公司的算盘落空。据统计，家用空调的完成品库存截至4月超过4860万台，达到历史最高水平。

过去库存出现激增之际，供应控制电力的功率半导体的三菱电机等日本企业的业绩会受到影响，此次也令人担忧。大型连锁企业国美零售的2019年1至6月财报显示，出现3亿8千万元的最终亏损，苏宁易购净利润下降六成。今后，有可能对家电企业的业绩构成影响。

中国国务院在8月27日出台的刺激消费的声明中，除了汽车等之外，还提出讨论推动家电节能产品以旧换新举措。在中美贸易战迈向长期化的背景下，对消费低迷的警惕正在加强。家电行业分析师刘步尘指出，今后行情越是变得严峻，（企业整合淘汰等）重组的可能性越会提高。