中俄启动卫星导航合作：北斗格洛纳斯将实现操作互通

中国与俄罗斯启动太空合作项目，双方卫星导航系统北斗与格洛纳斯（GLONASS）将实现操作互通。

据中新社报道，中俄卫星导航重大战略合作项目委员会（以下简称项委会）第六次会议日前在俄罗斯喀山举行。会议期间，经双方确认，《中华人民共和国政府和俄罗斯联邦政府关于和平使用北斗和格洛纳斯全球卫星导航系统的合作协定》即将生效。该协定作为中俄卫星导航合作的重要政府间文件，将为两国卫星导航领域合作提供法律和组织保障。

会议审议了兼容与互操作、增强系统与建站、监测评估、联合应用四个工作组的工作报告，对联合建站、跨境运输、精准农业等合作项目进行深入研讨交流，取得多项关键进展，就《北斗和格洛纳斯全球卫星导航系统时间互操作合作协议》文本协商一致。中俄卫星导航监测站站址完成勘察证明，签署了勘察证明，审议通过了精准农业项目可行性研究报告。

现场也发布了中俄卫星导航系统全球信号多模多频射频芯片，并就跨境运输、监测评估领域等后续合作进行深入探讨，共同开展芯片联合研发等应用合作项目商业前景分析。

据报道，中俄后续将就两系统发展计划、项目实施等进行密切沟通，积极拓展和丰富新的合作领域，酝酿新的合作项目，推动北斗卫星导航系统与格洛纳斯系统实现成果共享、合作共赢。

中俄卫星导航合作近年来得到两国政府高度重视。2015年1月，在中俄总理定期会晤委员会框架下，正式成立项委会，建立起政府间推动两系统深度合作的平台和机制。

近几年，项委会先后召开六次正式会议，成立四个工作组，签署发布兼容与互操作、联合应用等多个联合声明，开通运行两系统监测评估服务平台，联合开展两系统“一带一路”服务性能测试等，两国卫星导航领域合作务实推进、成果显著。

中俄卫星导航领域合作取得的重要成果，是中俄两国传统友谊在新时代的重要体现。两国的卫星导航合作，开创了全球卫星导航系统间合作新模式。中方表示，北斗系统将始终坚持“中国的北斗，世界的北斗，一流的北斗”的发展理念，与世界各国共享北斗发展成果，共促世界卫星导航事业发展。