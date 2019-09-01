中科院院士王补宣逝世 8月内共有六名院士离世

《光明日报》报道，中国著名工程热物理学家、中国科学院院士、清华大学能源与动力工程系教授王补宣因病医治无效，于2019年8月31日在北京逝世，享年98岁。

公开资料显示，王补宣同志1922年2月5日出生于江苏无锡，1943年毕业于西南联合大学，1949年获美国普渡大学机械工程科学硕士，同年回国先后在北京大学、清华大学工作。1980年当选为中国科学院学部委员（院士）。

王补宣是中国工程热物理学科的卓越开拓者，中国工程热物理学会、中国可再生能源学会等创始人之一。创立了高速流动膜沸腾传热理论，深化了多孔介质热湿迁移理论与应用技术，为中国工程热物理学科的发展作出了基础性和开创性的贡献。他曾获得众多荣誉和奖励，包括1986年世界能源协会授予的“能源为人类服务”大奖、1989年国家自然科学三等奖、1998年何梁何利科学与进步奖、2016年中国传热传质首位终身成就奖等。

据澎湃新闻统计，今年以来，中国共有14位中国科学院院士离世，分别是：1月16日逝世的“两弹一星”功勋奖章得主、著名核物理学家于敏，1月19日逝世的著名物理化学家梁敬魁，1月29日逝世的中国科学院上海药物研究所研究员金国章，2月22日逝世的凝聚态物理学家王业宁，3月7日逝世的全国名中医沈自尹，6月3日逝世的著名物理学家汤定元，6月17日逝世的陆军军医大学教授孔祥复，7月28日逝世的原总装备部科技委正军职常任委员李济生，8月1日逝世的著名化学家查全性，8月6日逝世的著名化学家卓仁禧，8月12日逝世的华南农业大学原校长卢永根，8月26日逝世的湿法冶金学家陈家镛，8月27日逝世的著名物理学家章综，8月31日逝世的著名工程热物理学家王补宣。

另外八位中国工程院院士分别是：1月1日逝世的四川大学教授涂铭旌，1月8日逝世的著名心血管外科专家高长青，2月3日逝世的上海交通大学教授阮雪榆，2月22日逝世的著名土木工程材料专家孙伟，5月11日逝世的中国工程设计大师容柏生，5月28日逝世的著名材料科学家李恒德，6月14日逝世的北京交通大学原校长宁滨，6月29日逝世的东南大学教授孙忠良。

而在刚刚过去的这个8月，已有查全性、卓仁禧、卢永根、陈家镛、章综、王补宣六位中国科学院院士逝世。