《环球时报》总编辑胡锡进就误报黄之锋被捕致歉

香港反《逃犯条例》修例持续发生警民冲突，《环球时报》总编辑胡锡进近日亲到香港实地报道。该报昨晚（31日）该报率先报道香港众志秘书长黄之锋在铜锣湾被捕，胡锡进其后在微博贴文就误报致歉。



港媒指《环球时报》昨晚9时许以独家报道快讯方式报道，指日前才被港警拘捕的黄之锋在铜锣湾又被香港警方拘捕，并附上一段短片，片中有一名貌似黄之锋的男子被警方带走。不过，其后黄之锋接受传媒访问时否认片中的男子是自己。



胡锡进深夜随后在微博上发文，就误报黄之锋被捕致歉。他指记者昨晚在铜锣湾采访时，目击疑似黄之锋的人被捕，记者向在场两名人士求证，两人都表示是黄之锋，记者随即发稿，但随后有人质疑被捕的不是黄之锋。该记者过后向香港警方求证，并要求同事先删去原稿，警方其后回覆，被捕的不是黄之锋。

胡锡进表示，涉事记者是一名长期报道动荡地区新闻的同事，他对这次出错非常难过。胡锡进也透露，自己已要求该记者汲取教训，以后在播发独家新闻前，一定要沉住气，没有绝对把握，不能发布。

胡锡进强调，这个错误不是恶意的，是在混乱中的技术性差错，表示自己要为错误承担总责任，承诺《环球时报》将继续坚持客观、公正原则，准确报道每件事。