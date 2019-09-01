郭台铭：侯明锋是非常合适副手人选 将亲自拜访

鸿海集团创办人郭台铭1日出席国民党青溪教育研究菁英班活动，他会后针对副手人选议题表示，如果要经营中华民国的未来“侯明锋绝对是非常合适的人选”，这几天一定会去拜会他，但很担心“很多事情见光就死”。

综合ETtoday新闻云、Yahoo奇摩新闻等台媒报道，郭台铭说，近日一定会去拜会侯明锋，但是希望媒体“什么事情都不要做”，不要一直去打听、去问侯友宜，才能促成这件事情。郭台铭指出，侯院长是台湾研究乳癌的权威，他也强调乳癌研究与大数据的重要性，不管未来侯院长会不会出来为国家服务，“我对侯院长除了尊敬还是尊敬”，并称赞侯家有很好的DNA。

郭台铭表示，他之前并不晓得侯明锋院长是侯友宜的二哥，是他们在研究乳癌医疗时合作的伙伴，当时认识侯院长，是事后才有人私下告知，他是侯友宜的二哥。

郭台铭阵营日前传出副手锁定新北市长侯友宜亲哥哥高雄医学大学附设医院院长侯明锋，侯与郭曾透过永龄慈善基金会合作推动乳癌防治，郭台铭对他十分敬重，有空一定亲自拜访，争取支持。

对此，侯友宜表示，他二哥不是台北市长柯文哲，也不是前行政院长赖清德，更不是副总统陈建仁，医院昨天已经发了声明，二哥一切以教学、研究、医疗为重，对于政治毫无兴趣。

侯友宜说，兄弟俩在一起，从来不聊政治问题，可以想见二哥对于政治毫无所悉，正式发声明中的内容，大家可以清楚这个态度。另外，侯也坦言，二哥有跟自己证实，好好做他的医疗、教学研究，才是最重要的事情。

中选会日前通过明年总统副总统选举工作日程，独立参选者至迟9月17日以前受理申请为总统、副总统被连署人，并缴交100万元（新台币，约4.47万新元，22.74万人民币）保证金，在45天内缴交28万余人合格连署书始得参选。至于国民党、民进党、亲民党、时代力量因上次立委选举政党票达标，可延至11月22日前推荐总统、副总统候选人。郭台铭确定以独立参选投入2020选战，势必面临半个月内找到副手的压力。

目前传出郭台铭的副手人选，包括成功大学校长苏慧贞、新北市长侯友宜的二哥也是高雄医学大学附设医院院长侯明锋。两人都符合南部、专业、清新、政党色彩不浓等特性，苏慧贞多了“女性”，侯明锋则隐含有侯友宜的新北市场与医界等色彩加持。如果个人没有负面消息，都是不差人选。