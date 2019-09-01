中美今日起互征新一轮关税

中美两国今日起互向对方进口货品加征新一轮关税。

美国总统特朗普8月1日在推特发文指，从今日（9月1日）起将对3000亿美元中国货加征关税。中国过后也宣布反制措施，对750亿美元美国货分两轮征收5%至10%不等的关税，首轮在也从今日起实施，包括美国大豆等农产品，并首次将美国原油列入加税清单。

据媒体报道，美国贸易代表办公室上周三（8月28日）通过联邦公报发布通知，正式宣布从美东时间星期天零时01分（新加坡时间9月1日中午12时01分）起，把对3000亿美元（约4140亿新元）中国产品中的1250亿美元商品的关税税率从10%提高至15%。这些商品包括智能手表、蓝牙耳机、平板电视机和鞋子。

中美两国将于12月15日再执行另一轮征税措施。

美国企业界警告，美国最新关税行动会打击美国就业和消费，并提高经济衰退的可能性。

包括全美零售商联合会在内的160多个企业团体8月28日联合致函特朗普，要求他延缓关税计划，警告这将在繁忙的假期购物季给美国人带来冲击。

美国财长姆努钦同日表示，中美官员仍在继续进行对话，美国期待中国谈判代表前往华盛顿。

中国则在29日表示，正就美国最新关税举措与美方进行严正交涉，但暗示不会立即对美国最新关税举措实施报复。