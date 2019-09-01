埃塞俄比亚航空CEO：赴中国航班增至每周50班

埃塞俄比亚航空首席执行官（CEO）Tewolde Gebre Mariam日前透露，将大幅增加连接埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴和中国、日本等亚洲各国的航线。把飞往中国各城市的航班从现在的每周35班增加至50班左右。

据日经中文网报道，Tewolde Gebre Mariam表示鉴于对非洲投资的关注度提高，亚洲企业相关人士等的往来正在增加，埃塞俄比亚航空将应对这种情况。

埃塞俄比亚航空在非洲40多个国家的60个城市开通航线，首都亚的斯亚贝巴的国际机场成为非洲大陆的大门。Tewolde Gebre Mariam强调称，“换乘时间将缩短，访问任何非洲国家，（经由亚的斯亚贝巴）都是最快的”。

由于中国旺盛的非洲投资，中国航线的商务和游客需求正在膨胀。除北京之外，还计划在深圳和广州增加航班数，据称已与中国政府展开谈判。例如在广州，计划从每周10班增加至14班。

关于日本航线，计划在2020年之前使航班数从每周5班增至7班。现在大多经由韩国仁川机场抵达日本成田机场，但到2021年全部航班将改为直达羽田机场，以提高便利性。新加坡航线也将每周增加2班，还希望首次开通越南航线。Tewolde Gebre Mariam表示，“将把经营资源集中于亚洲”。

2019年3月，埃塞俄比亚航空运营的美国波音“737MAX”飞机坠毁，导致157人死亡。Tewolde Gebre Mariam表示，“仅凭（被视为坠毁原因的）软件修改是不够的”，要求波音采取进一步对策。其表示如果没有追加措施，难以重启飞行，还提及停止采购已订购飞机的可能性。