十一中国国庆假期火车票明日起售 多条热门线路车票紧俏

按照网络和电话订票预售期30天计算，十一国庆假期的火车票将从明日（9月2日）起正式开售，9月7、8日分别开售10月6日、7日的返程票。

需要提醒的是，由于火车站售票窗口、代售点的购票预售期为28天，窗口购票的时间也需依次向后顺延2日。

据央视新闻报道，由于国庆长假是返乡探亲和出游的高峰时间，部分车次的抢票难度也堪比春运。

8月31日下午，12306网站售票情况显示，北京到郑州、北京到沈阳、北京到济南等多条线路的车票都出现紧张。12306网站显示，上述线路的热门车次，9月29日当天的车票，大部分都已售罄或只有少量余票，高铁、动车组列车车票尤其抢手。

以北京到济南的高铁、动车组列车为例，9月29日当天发车的车次里，只有少数次日凌晨到达的车次还有余票； 北京到郑州方向的高铁、动车组列车中，上午发车的车次也均无余票。

国庆假期火车票虽然“一票难求”，但是广大乘客仍有不少“捡漏”机会可以留意。

铁路部门提示，旅客可使用中国铁路12306网站和App中免费的“候补购票”功能“捡漏”购票。

一位旅客可同时选择相同区间的4趟列车进行候补购票，利用候补功能“捡漏”的成功率和便利性要高于在车站售票窗口排队购票。

此外，根据往年经验， 开车前15天是退票的高峰期。其次是在开车前1至2天， 这时有的旅客会因行程变化而退票，尤其是晚上10时至11时期间，更是旅客退票的高峰时段。

最后，临开车前，售票系统往往会放出部分剩余车票，适合说走就走的人群。

除了传统的铁路，近年来，选择搭乘航班出行的旅客也越来越多。

值得一提的是， 北京大兴国际机场将于9月30日正式开始通航 ，这也为不少旅客提供了新的出行选择。

同时，南苑机场也将结束它的历史使命，中国联航的所有航班将转场至北京大兴国际机场。

目前，从北京大兴国际机场始发的机票已经开售。北京大兴国际机场投运前，中国联合航空公司将率先整体入驻。中联航各平台发售的2019年9月30日后的机票，从北京南苑机场出发到达的已经改为由北京大兴国际机场出发到达。

另外，据媒体报道，由于航线定价、机票包含服务等原因，部分从北京大兴国际机场起飞的国内和国际航线在价格上也具有一定优势，这也将为旅客带来更多选择与实惠。