台外交部回应所罗门邦交动态：台所互动正常

南太平洋岛国所罗门群岛被外电披露已经成立了一个部长团队，该团队会在决定是否选择与中国大陆建交前和北京对话，最快可能在本周发表相关讯息。台湾外交部今天对此表示，根据台湾掌握的资讯，所罗门政府决策是整体通盘考量，小组报告并非唯一、也不是最终的决策参考依据。

据《自由时报》报道，台湾外交部发言人欧江安今天回应说明，根据外交部掌握的资讯，所罗门政府在进行评估时，同时也参考跨党派小组的报告，以及其他政府部门的专业意见，做整体性的通盘考量。所罗门政府的相关决策也必须与内阁及国会商议，因此评估小组的报告并非唯一、也非最终的决策参考依据。

欧江安并补充，台湾和所罗门近期互动正常，所罗门国会议长8月初率议员团来台参加“亚太国会议员联合会”（APPU），所罗门群岛总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）于8月中与台湾外交部长吴钊燮在“太平洋岛国论坛”（PlF）会晤，双方外长还签署互免签证协定。

欧江安也提及，所罗门前总理何瑞朗与15位议员，近期也在媒体公开发表支持台索邦谊声明，其中包括13位部长。另外，台湾青年大使及运动场馆工程团队现也在所罗门访问考察，均证明台湾和所罗门两方面的合作顺利沟通无碍。