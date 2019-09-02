称港补选提名无效程序不当 众志成员司法覆核胜诉

香港众志成员周庭去年报名参加立法会港岛区补选，遭到选举主任裁定提名无效。周庭质疑选举主任程序不当，未有给予回应的机会，便裁定她不拥护《基本法》及效忠香港。

据香港01报道，香港高等法院法官今天（9月2日）颁下判词，裁定周庭挑战选举主任决定的司法覆核胜诉，判词指区诺轩非妥当当选。

申请人为周庭，答辩人为时任选举主任邓如欣和当选议员区诺轩。

周庭的律师早前陈词指，周庭已在誓章中表明支持一国两制。香港众志提倡公投，香港独立只是其中的选项。周庭的律师指出，法例只要求获提名的立法会参选人在提名表格声明，拥护《基本法》及效忠香港。周庭当时已提交提名表格及已签署的声明，选举主任只可在参选人无签署声明下，才取消资格。选举主任没有给予机会周庭回应，属程序不当。

政府的代表则回应称，《基本法》订明香港是中国不可分离的部分，众志提出的“二次前途自决”的说法，违反了宪法原则。周庭去年参选时，在“政治联系”一项填写香港众志，未有与众志切割。政府的代表称，选举主任达致一个正确的决定，认为周庭不能真正拥护《基本法》。

周庭30日被香港警方拘捕，被控“煽惑他人参与未经批准的集结”及“明知而参与未经批准的集结”。她在当日下午获准保释，案件押后至11月8日再讯。