关税战升级 亚洲制造业下行压力加大

（早报讯）中美贸易战9月1日再次升级，美国当天正式对3000亿美元（约4140亿新元）中国商品中的部分商品加征关税，同日中国也对美国原油征收5%关税。贸易战不仅使两国经济增长放缓，也给世界经济造成了压力。

彭博社报道，8月全亚洲制造业的信心仍然低迷。日本、韩国和台湾的制造业采购经理人指数（PMI）仍处于负值区域。Jibun Bank和IHS Markit联合发布的8月日本制造业PMI从7月的49.4降至49.3，连续第八个月收缩。台湾的IHS Markit制造业PMI也从7月的48.1降至47.9。

虽然韩国的IHS Markit制造业PMI从7月的47.3升至49，但仍位于荣枯线下方。指数低于50表明工厂活动萎缩。

而财新传媒与Markit发布的8月份中国制造业PMI从7月的49.9升至50.4，创3月以来最高水平，表明制造业恢复扩张势头。但中国国家统计局8月31日公布的官方制造业PMI降至49.5，分类指数显示国内和新海外订单萎缩。

其他亚洲经济体的情况也不容乐观，印度制造业PMI进一步萎缩，降至2017年7月以来的最低水平。菲律宾、泰国和缅甸的扩张速度放缓。

马来西亚和越南将于9月3日公布PMI数据。