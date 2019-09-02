港政务司长张建宗回应是否推《紧急法》：政府有能力处理现局势

香港政务司司长张建宗今日（9月2日）上午11时15分联同香港保安局局长李家超、运输及房屋局局长陈帆和教育局局长杨润雄在政府总部举行跨部门记者会。在问答环节，张建宗回应了政府会不会推行《紧急法》的问题，他称香港政府有能力处理现在的局势，并强调政府正在全面检视有什么条例去协助警方。

据香港01报道，张建宗对暴力进行谴责，他特别提到9月1日有示威者在东涌拆下中国国旗并将烧毁，指责该行为挑战国家权威，冲击“一国两制”底线。

李家超称，过去两日激进人士在港铁、机场大肆破坏、阻挠机场等行为，暴力的危险程度达严重级别。他以暴徒来形容示威者，指出他们8月31日向警方投掷逾百粒汽油弹，轩尼诗道的火势十分大，警方更在港铁站拘捕一名13岁人士，其身上有两个汽油弹。

他还指出，示威者向持相反意见的市民作出攻击，做法是制造黑色恐惧，并对此作出谴责。

陈帆则指出，示威者在8月31日破坏港铁32个车站，占香港90个车站的三分一，昨日亦有15个车站遭破坏，政府对此给予以谴责。

陈帆则又提到，今早的不合作运动影响观塘线及荃湾线。

在学生罢课问题上行，杨润雄反映今日（2日）开课情况良好，大部分学校的运作正常，但个别学校有学生作默站、人链等行为，但他们事后已回校上​​课。另有其他学生想在学校进行其他示意行为，学校已按程序处理。他感谢校长、老师谨守岗位，学校会特别关注欺凌问题。

在问答环节，有记者问道，传言政府研究动用《紧急法》，政府会不会推行《紧急法》。

张建宗回应称，政府有能力处理现在的情况，警方也是香港的护法者，政府是在全面检视有什么条例去协助警方。他强调政府仍在全面审视中，但任何手段都要依法办理。