消息：招商局集团正洽谈投资法国达飞轮船的港口资产

有知情人士透露，招商局集团正在洽谈投资法国航运公司达飞轮船（CMA CGM）拥有的港口资产。

据彭博社报道，知情人士称，招商局集团正考虑在上述潜在交易上支出至少数亿美元。由于相关消息尚未公开，知情人士不愿具名。知情人士透露，该集团可能选择通过在香港上市的招商局港口来开展这一交易。

知情人士说，谈判仍在进行中，仍可能会无果而终。招商局集团的一位代表让彭博新闻社从招商局港口寻求回应，而招商局港口则不予置评。CMA CGM的代表不予置评。

在以17亿美元（23.61亿新币）收购瑞士Ceva Logistics AG后，任何资产剥离交易都将有助于CMA CGM削减债务。招商局港口2013年曾以约4亿欧元（6.11亿新币）收购了CMA CGM旗下Terminal Link子公司49%的股份。

据公司网站称，Terminal Link业务在美国、法国、希腊、摩洛哥和韩国等国家运营着约13个集装箱码头。CMA CGM还拥有CMA Terminals，后者在全球拥有32个正在运营或正在建设中的码头。

招商局港口在中国大陆、香港和台湾开发、投资和运营港口。该公司还在南亚、非洲、地中海和南美洲开展业务。其在18个国家和地区拥有约36个港口。其母公司、国有的招商局集团成立于1872年，业务涉及交通、金融和房地产等诸多领域。